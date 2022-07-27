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Общество27 июля 2022 12:25

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе 28 июля

Ночью температура воздуха на севере упадет до +7
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В четверг, 28 июля, на юго-востоке Башкирии ожидается гроза

В четверг, 28 июля, на юго-востоке Башкирии ожидается гроза

Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 28 июля, на юго-востоке Башкирии ожидается гроза. Об этом предупредили в региональном МЧС.

По данным синоптиков Башгидрометцентра, завтра в республике будет облачно с прояснениями. На юге пройдет небольшой дождь. Ветер северного и северо-восточного направлений может стать порывистым при грозе.

Температура воздуха ночью упадет до +12, +17° (на севере похолодает до +7°. Днем столбики термометров покажут +22, +27°.