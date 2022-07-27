Ввод жилья в Башкирии за первую половину 2022 году увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 1,34 млн кв. метров до 1,48 млн

Ввод жилья в Башкирии за первую половину 2022 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 1,34 млн кв. метров до 1,48 млн. Об этом 27 июля сообщил Башстат.

– За счет всех источников финансирования в январе-июне 2022г. введено в действие 19,2 тыс. квартир. На каждую 1000 жителей построен 371 кв. метр жилья, – передали в статистическом ведомстве.

Доля жилья, построенного населением за свой счет и с помощью кредитов, составила 63,9%. Ими построено 7788 домов общей площадью 950,9 тыс. кв. метров. Застройщики ввели 537,6 тыс. кв. метров жилья.

Среди регионов России по объему жилищного строительства за первое полугодие Башкирия заняла седьмое место.