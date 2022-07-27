В Башкирии второй день ищут пропавшую без вести 25-летнюю Алию Мигранову

фото: "ЛизаАлерт"

В селе Сосновке Белорецкого района Башкирии без вести пропала 25-летняя Алия Мигранова. Вечером 25 июля она вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась обратно. Об этом 27 июля сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт». Волонтеры уточнили, что девушка нуждается в медицинской помощи.

Приметы Миграновой: рост – 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темно-карие глаза.

Одежда: зеленая футболка, темные спортивные брюки с лампасами, без обуви.

Всех, кто знает о местонахождении Алии Миграновой, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.