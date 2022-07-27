Суд в Уфе рассмотрит дело Юрия Шевчука о дискредитации армии России 5 августа

Советский районный суд Уфы рассмотрит административное дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации вооруженных сил России 5 августа Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Советский районный суд Уфы рассмотрит административное дело лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации вооруженных сил России 5 августа. Об этом 27 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Напомним, полиция составила протокол о дискредитации армии на Юрия Шевчука после его концерта на «Уфа-Арене» 18 мая. Во время выступления, как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания». Шевчук попросил о том, чтобы дело против него рассматривалось по месту жительства – в Санкт-Петербурге. Дзержинский районный суд северной столицы дважды возвращал протокол полиции обратно в Уфу: в первом материале были допущены нарушения при оформлении, а при составлении второго Шевчук отсутствовал и, как следствие, о рассмотрении дела по месту жительства не ходатайствовал.