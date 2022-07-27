В Башкирии выявили зависимость смертности и заболеваемости онкологией от выбросов предприятий

Роспотребнадзор выявил в Башкирии зависимость общей смертности и заболеваемости онкологией от выбросов предприятий

Роспотребнадзор выявил в Башкирии зависимость общей смертности и заболеваемости онкологией от выбросов предприятий. Об этом говорится в докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России в 2021 году.

– Доказано, что объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников по отдельным территориям тесно коррелируют с общей смертностью населения, общей и первичной онкологической заболеваемостью всего населения республики и смертностью от онкологических заболеваний, – следует из данных Роспотребнадзора.

Там также добавили, что в регионе обнаружена зависимость показателей здоровья населения от содержания в воздухе оксида углерода, аммиака, диметилбензола, диоксида серы, бенз(а)пирена, оксида азота и дигидросульфида.

Ранее «КП-Уфа» писала, что по итогам 2021 года в Башкирии скончались более 66,4 тыс. человек.