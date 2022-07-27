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Общество27 июля 2022 6:05

В Башкирии с 27 июля по 1 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность

В Госкомитете РБ по ЧС жителей попросили проявить осторожность
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В лесах местами по Башкирии с 27 июля по 1 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность

В лесах местами по Башкирии с 27 июля по 1 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность

В лесах местами по Башкирии с 27 июля по 1 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом со ссылкой на Башгидрометцентр сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В экстренном ведомстве жителей попросили не бросать в лесу горящие спички, окурки и тлеющие тряпки, не разводить там костры, не оставлять пропитанные горючим веществом материалы и не заезжать на автомобилях и мотоциклах – искры из их глушителей могут вызвать пожар.

Напомним, вечером 26 июля в Башкирии в результате удара молнии сгорел храм.