В Башкирии с 27 июля по 1 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность

В лесах местами по Башкирии с 27 июля по 1 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность

В лесах местами по Башкирии с 27 июля по 1 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом со ссылкой на Башгидрометцентр сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В экстренном ведомстве жителей попросили не бросать в лесу горящие спички, окурки и тлеющие тряпки, не разводить там костры, не оставлять пропитанные горючим веществом материалы и не заезжать на автомобилях и мотоциклах – искры из их глушителей могут вызвать пожар.

Напомним, вечером 26 июля в Башкирии в результате удара молнии сгорел храм.