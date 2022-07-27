Мэром города Бирска назначили Викторию Бурдину

фото: vk.com // Виктория Бурдина

Мэром башкирского города Бирска в статусе исполняющего обязанности назначили Викторию Бурдину. Она сменила на этом посту Николая Баранова и будет занимать должность до проведения конкурса на ее замещение. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба администрации Бирского района.

Согласно данным из открытых источников, с 2018 года Бурдина возглавляла в Бирске муниципальное управление благоустройства.

Напомним, на прошлой неделе, 20 июля, в должности утвердили нового мэра Сибая. Им стал Азамат Юлдашбаев.