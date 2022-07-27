Мэр Уфы отменил проекты планировки и межевания территорий в историческом центре

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отменил проекты планировки и межевания территорий в центре города, которые были утверждены его предшественниками

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отменил проекты планировки и межевания территорий в центре города, которые были утверждены его предшественниками Павлом Качкаевым и Иреком Ялаловым. Соответствующее постановление сити-менеджера было опубликовано на сайте администрации 25 июля.

Как следует из документа, отмене подлежат проекты планировки участка между улицами Аксакова, Революционной Заки Валиди и проспектом Салавата Юлаева от 2010 года и межевания квартала, ограниченного улицами Заки Валиди, Новомостовой, Пушкина и проспектом Салавата Юлаева, от 2015 года.

В постановлении уточняется, что решение об отмене проектов принято в соответствии с требованиями градостроительного кодекса России и письмом Минземимущества Башкирии.