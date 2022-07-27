В Уфе до 29 августа изменилась схема движения автобусного маршрута №3

фото: «Башавтотранс»

В Уфе из-за ремонта улицы Чернышевского на участке между пересечениями с Пархоменко и Худайбердина до 29 августа изменилась схема движения автобусного маршрута №3. Об этом 25 июля сообщил госперевозчик «Башавтотранс».

Теперь автобусы рейса №3 объезжают ремонтируемый участок улицы Чернышевского через Пархоменко – Кирова – Цюрупы.

«Башавтотранс» попросил пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендовал заранее планировать свой маршрут.

Автобусы маршрута №3 курсируют между микрорайоном «Зеленая роща» и железнодорожным вокзалом, проезжая через центр города.