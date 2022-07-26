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Происшествия26 июля 2022 15:22

В одном из сел Башкирии церковь загорелась от удара молнии

ЧП случилось в Туймазинском районе
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Страшное зрелище местные жители наблюдали под вечер

Страшное зрелище местные жители наблюдали под вечер

Сегодня, 26 июля, в селе Воздвиженка Туймазинского района Башкирии от удара молнии загорелась церковь. Страшное зрелище местные жители наблюдали под вечер. Об этом сообщил Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС, у себя на странице в соцсети, прикрепив фотографии и видео. К счастью, в ЧП никто не пострадал и не погиб.

Чиновник попросил жителей республики при грозах и усилении ветра избегать открытой местности и водоемов, не подходить близко к линиям электропередачи и молниеотводам.

Ураганный ветер, дожди и грозы ожидаются также завтра 27 июля.