В одном из сел Башкирии церковь загорелась от удара молнии

Страшное зрелище местные жители наблюдали под вечер

Сегодня, 26 июля, в селе Воздвиженка Туймазинского района Башкирии от удара молнии загорелась церковь. Страшное зрелище местные жители наблюдали под вечер. Об этом сообщил Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС, у себя на странице в соцсети, прикрепив фотографии и видео. К счастью, в ЧП никто не пострадал и не погиб.

Чиновник попросил жителей республики при грозах и усилении ветра избегать открытой местности и водоемов, не подходить близко к линиям электропередачи и молниеотводам.

Ураганный ветер, дожди и грозы ожидаются также завтра 27 июля.