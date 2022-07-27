Подписчикам очень понравилось граффити, блогер получил много обратной связи.

Накануне уфимский блогер Рустам Набиев опубликовал в соцсети шуточное видео. На ролике он со своей супругой Индирой стоит возле граффити рядом со стадионом «Динамо», которое нарисовали в его честь, пишет "Молодежная газета".

- Молодец, так держать! Я за тебя болею очень сильно, - говорит Рустам с самоиронией, смотря на стену, на которой изображен сам.

Подписчикам очень понравилось граффити, блогер получил много обратной связи. Однако самые преданные фанаты отметили, что в жизни Рустам выглядит все же лучше, чем на изображении.

К слову, Набиев часто шутит над собой. Напомним, что в 2015 году он стал одним из пострадавших при обрушении казармы в Омске. Срочник из Чекмагуша потерял ноги в несчастном случае. Несмотря на все трудности, он построил крепкую семью, ведет блог, занимается спортом. В блоге часто шутит над собой на тему отсутствия конечностей.