В Уфе изменились места размещения четырех остановок общественного транспорта

В Уфе изменятся места размещения четырех остановок общественного транспорта

В Уфе изменятся места размещения четырех остановок общественного транспорта. Соответствующее постановление 25 июля подписал мэр Ратмир Мавлиев.

Как следует из документа, перенесены будут остановки:

– «Кинотеатр «Родина» – к зданию №13а по улице Ленина;

– «Гостиница «Башкортостан» – к зданию №25 по улице Ленина (по этому адресу располагается сама гостиница);

– «улица Октябрьской Революции» – к зданию №13 по улице Октябрьской Революции (детсад №4);

– «Бульвар Первостроителей» – к дому по улице Веерной, 66 и в ста метрах от пересечения с улицей Аслыкульской.

Кроме того, новая остановка – «Школа №88» – будет установлена около здания №47 по улице Кольской и через дорогу напротив него.