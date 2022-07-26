Хабирова внесли в санкционный список Великобритании

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Великобритания ввела санкции против главы Башкирии Радия Хабиров. Он попал в обновленную 26 июля версию списка, опубликованного на сайте правительства Соединенного Королевства.

Согласно санкционным ограничением, руководителю региона запрещен въезд в Великобританию, а его активы на территории страны – если таковые имеются – будут заморожены.

Кроме Хабирова, санкции были введены против губернаторов Липецкой, Владимирской, Самарской, Волгоградской, Брянской, Саратовской, Ленинградской, Тамбовской, Воронежской, Вологодской, Свердловской, Тюменской, Нижегородской, Амурской, Оренбургской, Калужской, Курской, Челябинской областей, Севастополя, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также глав Чувашии, Сахи и руководителей еще нескольких регионов России.

Ранее «КП-Уфа» писала, что ЕС внес в санкционный список двух сенаторов от Башкирии.