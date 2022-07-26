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Здоровье26 июля 2022 14:12

В Башкирии подтвердили еще 60 новых случаев коронавируса

За сутки от COVID-19 в Башкирии скончались два человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 5 769 человек

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 5 769 человек

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции в республике стали 5 769 человек. Об этом 26 июля сообщил местный Минздрав.

COVID-19 диагностировали еще 60 жителям. Всего на территории региона было подтверждено более 291,1 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 285,5 тыс. человек, 41 из них были выписаны по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 362 жителя Башкирии: 96 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.