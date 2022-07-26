В Башкирии 25 июля пропали два брата восьми и десяти лет

фото: «БашРегионСпас»

В деревне Кусимово Абзелиловского района Башкирии пропали два мальчика восьми и десяти лет. 25 июля братья вышли из дома и не вернулись. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы младшего ребенка: рост – 130 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в футболку, темные спортивные трико, белые кроксы и серую панаму.

Приметы его старшего брата: рост – 130 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был отдел в футболку, темные спортивные трико и белые кроксы.

Всех, кто знает о местонахождении детей, просят обратиться по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.