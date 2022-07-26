Житель Уфы упал с четвертого этажа жилого дома

фото: УГЗ

В Уфе мужчина спас друга, который свисал с окна жилого дома на четвертом этаже, и упал сам. Инцидент произошел вечером 25 июля по улице Архитектурной, 20. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты.

Сообщение в службу спасения о свисающем с окна человеке поступило в 19:00. На место происшествия были направлены экстренные службы.

– На момент прибытия спасателей под окнами дома лежал человек с характерными для падения с высоты травмами. Сотрудники поисково-спасательного отряда вместе с медицинскими работниками оказали пострадавшему первую помощь и транспортировали его до автомобиля службы «03», – передали в УГЗ. – Упавшего уфимца 1974 года рождения скорая помощь доставила в больницу.

В ходе разбирательства выяснилось, что лежащий на асфальте мужчина вовсе не тот, для которого изначально вызывали спасателей. Как рассказали очевидцы, пострадавший пытался спасти товарища, который чуть не упал с окна. Он затянул друга в квартиру, однако сам удержаться не смог и упал вниз. В УГЗ добавили, что оба мужчин были пьяны.