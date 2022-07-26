В Уфе отменили тендер на строительство Евразийской библиотеки за 3,9 млрд рублей

В Уфе по просьбе Управления капитального строительства Башкирии был отменен тендер на строительство Евразийской библиотеки за 3,9 млрд рублей

В Уфе по просьбе Управления капитального строительства Башкирии был отменен тендер на строительство Евразийской библиотеки за 3,9 млрд рублей. Ранее предполагалось, что подрядчик будет определен 1 августа. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 25 июля.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров в марте текущего года лично показал проект Евразийской библиотеки, строительство планировалось приурочить к 450-летию Уфы в 2024 году. После презентации внешний облик будущего учреждения раскритиковали более 140 архитекторов. Руководитель региона расценил это как предложение к диалогу и заявил о готовности встретиться со специалистами.

Хабиров встретился с архитекторами на прошлой неделе. Во время этого совещания было объявлено, что проект Евразийской библиотеки претерпит изменения. Его переименуют в Дворец науки и культуры – ДНК. По словам руководителя региона, «первоначальная идея строительства библиотеки переросла в многофункциональный объект».