На выходных ограничат движение на одном из въездов в столицу Башкирии

В субботу, 30 июля, въезд в Уфу по Затонскому шоссе перекроют на пять часов

В субботу, 30 июля, въезд в Уфу по Затонскому шоссе перекроют на пять часов. Это связано с проведением чемпионата России по велосипедному спорту среди женщин и юниорок, передали в мэрии.

– С 10:00 до 15:00 будет перекрыт участок от съезда с Затонского шоссе в сторону улицы Придорожная Уфимского района (напротив АЗС Ufaoil) до путепровода в створе проспекта Дружбы народов, – пояснили в администрации.

Городские службы попросили уфимцев заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с сегодняшнего дня, 26 июля, в Уфе на два года перекрыли участок улицы Пугачева.