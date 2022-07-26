С 1 августа «Азимут» восстановит субсидированный авиарейс из Уфы в Волгоград

С 1 августа авиакомпания «Азимут» восстановит программу субсидированных полетов из Уфы в Волгоград Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 августа авиакомпания «Азимут» восстановит программу субсидированных полетов из Уфы в Волгоград. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба аэропорта.

В авиагавани уточнили, что рейсы будут выполняться раз в неделю – по понедельникам. Пассажиров обслужит Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит два часа пять минут.

Ранее «КП-Уфа» писала, что авиакомпании Corendon Airlines и Southwind с сегодняшнего дня откроют полетные программы из Уфы в Анталью.