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Общество26 июля 2022 7:34

С 1 августа «Азимут» восстановит субсидированный авиарейс из Уфы в Волгоград

Полеты будут выполняться раз в неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
С 1 августа авиакомпания «Азимут» восстановит программу субсидированных полетов из Уфы в Волгоград

С 1 августа авиакомпания «Азимут» восстановит программу субсидированных полетов из Уфы в Волгоград

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 августа авиакомпания «Азимут» восстановит программу субсидированных полетов из Уфы в Волгоград. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба аэропорта.

В авиагавани уточнили, что рейсы будут выполняться раз в неделю – по понедельникам. Пассажиров обслужит Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит два часа пять минут.

Ранее «КП-Уфа» писала, что авиакомпании Corendon Airlines и Southwind с сегодняшнего дня откроют полетные программы из Уфы в Анталью.