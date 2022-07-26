Башкирская содовая компания получила сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК)

Башкирская содовая компания реализовала первый в стране опыт работы с российскими аудиторами. Ранее БСК получала сертификаты соответствия системы менеджмента, работая с иностранными органами. Но в сложившейся мировой ситуации, руководство компании приняло решение пройти очередную ресертификацию СМК уже в национальной системе.

- БСК, как крупному предприятию, где планомерно реализуется программа модернизации и сохраняются темпы производства, необходимо обеспечить отлаженную и бесперебойную работу. И чтобы избежать возможных рисков из-за беспричинного прекращения действующих сертификатов, выданных иностранными организациями, мы решили пройти ресертификацию уже у национальных аудиторов, - сообщает генеральный директор АО «Башкирская содовая компания» Эдуард Давыдов.

Подобная сертификация свидетельствует о разработке, успешном внедрении и использовании на практике системы менеджмента, что не только помогает компании развиваться и повышать свою эффективность, но и подтверждает имидж надежного производителя, а также обеспечивает высокое качество производимой продукции.

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