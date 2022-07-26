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Общество26 июля 2022 5:16

Стало известно, почему бойцы башкирских батальонов скрывают свои лица

Это объяснили соображениями безопасности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: телеграм // Башкирский батальон

фото: телеграм // Башкирский батальон

Стало известно, почему бойцы башкирских батальонов имени Шаймуратова и Доставалова скрывают свои лица. Разъяснение появилось в официальном телеграм-канале формирования 26 июля.

– Закрытые лица на фото — это безопасность бойцов, – рассказали представители батальонов. – Фото бойцов могут использовать с негативными намерениями: можно идентифицировать личность, найти в социальных сетях профили родственников и друзей. Полученную информацию используют в целях морального давления, угроз и финансового мошенничества.

Напомним, добровольческие батальоны в Башкирии сейчас готовят к участию в специальной военной операции на Украине. Проводы бойцов формирований имени героев России генерала Минигали Шаймуратова и гвардии майора Александра Доставалова состоялись в первой половине июля.