Житель Башкирии попался пьяным в общественном месте и оказался в колонии на 2,5 года

В Мелеузовском районе Башкирии условно осужденный местный житель дважды попался пьяным в общественном месте и был отправлен в колонию общего режима на два с половиной года

В Мелеузовском районе Башкирии условно осужденный местный житель дважды попался пьяным в общественном месте и был отправлен в колонию общего режима на два с половиной года. Об этом сообщил местный суд.

Отменить условное наказание мужчине потребовал начальник мелеузовского филиала ФСИН. Он заявил, что осужденный нарушил порядок и условия отбывания наказания из-за неоднократного появления в общественных местах в нетрезвом состоянии.

– Будучи осужденным приговором суда к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, [мужчина] в период испытательного срока дважды привлекался к административной ответственности, за что ему выносились письменные предупреждения, – рассказали в инстанции.

Суд отменил нарушителю условное наказание, и его взяли под стражу для отправки в колонию.