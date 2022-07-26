В Башкирии из-за пожара в бане погиб 63-летний мужчина

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Стерлитамаке утром 26 июля из-за пожара в бане погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям и МЧС.

Тревожный вызов о пожаре во дворе частного дома поступил на пульт диспетчера службы спасения в 6:18. На место происшествия от МЧС было направлено 13 человек и четыре единицы техники.

фото: МЧС РБ

– По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что открытым пламенем горит дом с надворными постройками, – передали в экстренном ведомстве.

Спасатели обнаружили погибшего мужчину во время тушения. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.