В Башкирии из-за пожара в бане погиб 63-летний мужчина

фото: МЧС РБ
В башкирском городе Стерлитамаке утром 26 июля из-за пожара в бане погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям и МЧС.
Тревожный вызов о пожаре во дворе частного дома поступил на пульт диспетчера службы спасения в 6:18. На место происшествия от МЧС было направлено 13 человек и четыре единицы техники.
фото: МЧС РБ
– По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что открытым пламенем горит дом с надворными постройками, – передали в экстренном ведомстве.
Спасатели обнаружили погибшего мужчину во время тушения. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.