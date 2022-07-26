Мэрия Уфы объяснила, почему на продажу выставили канатную дорогу

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Канатную дорогу в Уфе пытались продать на «Авито» за 33,6 млн рублей в рамках банкротства муниципального управления электротранспорта (МУЭТ). Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Одним из лотов по продаже имущества [МУЭТ] является канатная дорога, расположенная на Трамплине. По данному лоту на первых торгах не было претендентов на покупку. 23 июня объявлены повторные торги. В связи с отстранением конкурсного управляющего Рыбалко Д.А. данные торги будут признаны несостоявшимися, – передали в администрации.

Напомним, МУЭТ был признан банкротом в конце 2020 года. Организация задолжала кредиторам более 300 млн рублей. Конкурсным управляющим предприятия был назначил Данил Рыбалко. В начале июля по решению Арбитражного суда Башкирии, рассмотревшего ходатайство начальника Управления транспорта Уфы, его отстранили от должности. Незадолго до этого мэрия обвинила Рыбалко в угрозе срыва работы электротранспорта.