В Башкирии с начала года клещи покусали уже более 9 тысяч человек

Единственной надежной профилактикой клещевого энцефалита остается вакцинация Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии увеличилось число пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

- С нарастающим итогом, по состоянию на 25 июля 2022 года количество обратившихся составило 9083 человека, в том числе из них - 3031 ребенок. За 6 месяцев текущего года в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 7647 человек, количество пострадавших превысило среднемноголетние значения на 4,3%, - отметили в ведомстве.

В связи с тревожной ситуацией в Башкирии запланированы обработки территорий от клещей на общей площади около 4 гектаров. На сегодняшний день уже обработано 4042 Га, включая детские лагери и санатории на площади 1686,1 гектаров.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что единственной надежной профилактикой клещевого энцефалита является вакцинация. С начала года от опасной инфекции в республике привились уже более 30 тысяч человек, что составляет 83,7 процентов от общего плана.