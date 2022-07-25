В Башкирии в карьере утонул 4-летний мальчик, пока его отец отдыхал с друзьями

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Сегодня в деревне Иштуганово Мелеузовского района произошла трагедия. Там в местном карьере утонул четырехлетний малыш, оставшийся без присмотра взрослых. О печальном инциденте рассказал глава Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров.

- По предварительной информации, его отец на берегу употреблял алкогольные напитки со своими друзьями. Как малыш оказался в воде, и что послужило причиной несчастного случая, станет известно по завершении оперативно-следственных мероприятий. Но очевидно то, что ребенок был оставлен без должного внимания со стороны взрослых! – возмутился Гумеров.

В свою очередь, в региональном МЧС отметили, что карьер не был оборудован для купания, а на берегу были установлены предупреждающие знаки.

Также напомним, что только за минувшую субботу в Башкирии погибли сразу 5 человек, которые отдыхали на необорудованных пляжах. Самым взрослым погибшим стал 63-летний житель деревни Кутаново в Бурзянском районе, а самым молодым – 23-летний уфимец, которого течением затянуло под баржу на реке Белой.