Зама главы Октябрьского района Уфы Расуля Кагирова уволили по требованию прокуратуры

фото: vk.com // Расуль Кагиров

В Уфе заместителя главы Октябрьского района Расуля Кагирова уволили в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Уже бывший чиновник проходит обвиняемым по уголовным делам о превышении должностных полномочий и получении крупной взятки. По версии следствия, с октября по декабрь 2021 года за покровительство он получил от предпринимателя 150 тыс. рублей и две кофемашины за 48 тыс. рублей.

– В этой связи прокуратура внесла в адрес главы администрации Октябрьского района […] представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении его заместителя в связи с утратой доверия, – передала прокуратура. – Должностное лицо уволено по вышеуказанному основанию.

Напомним, Кагиров был задержан правоохранительными органами в декабре прошлого года.