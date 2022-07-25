Гимназию №115 в Уфе откроют после реконструкции до конца 2022 года

фото: vk.com // Радий Хабиров

Гимназию №115 в Уфе откроют после реконструкцию в декабре 2022 года. Об этом в своих соцсетях 25 июля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Уже завершили работы по наружным инженерным сетям, монтируют внутренние. Параллельно работаем на кровле и фасаде, начали внутреннюю отделку блоков и благоустройство территории. На объекте задействовано более 140 человек, – рассказал руководитель региона.

Общая площадь гимназии после обновления увеличится с 4,1 до 18 тыс. квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на 1225 учеников. У школы появятся новый стадион, площадка для торжественных построений и игр. Гимназию также укомплектуют новым оборудованием и библиотекой.

Напомним, уфимскую гимназию №115 построили в 1967 году. Со временем здание устарело и его пришлось закрыть из-за трещин. Реконструкция школы началась в декабре прошлого года. Во время масштабного ремонта были снесены одноэтажные блоки спортзала и столовой. Вместо них строится новый учебный корпус, который станет пристроем к существующему 3-этажному зданию.