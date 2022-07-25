Хабиров поручил принять меры из-за обмеления самого крупного озера в Башкирии

фото: Администрация Давлекановского района

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в местном правительстве 25 июля поручил министру экологии республики Ниязу Фазылову принять меры из-за обмеления озера Аслыкуль в Давлекановском районе. Водоем считается самым крупным в регионе.

– Мне пишут и давно уже разговор идет по поводу озера Аслыкуль. Обмеление серьезное. Надо понять, что с этим делать. Вникните в эту историю. Андрей Геннадьевич [Назаров, премьер-министр правительства Башкирии], на контроль возьмите. Обратите внимание на эту историю. Там постоянно то территория загажена, то еще что-то, – сказал Хабиров.

Напомним, еще в 2019 году Минэкологии республики отнесло качество воды в озере Аслыкуль в класс загрязнённой.