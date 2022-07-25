В одном из городов в Башкирии обрушилось здание бывшей школы

фото: vk.com // Администрация Бирского района

Сегодня, 25 июля, около 9:00 в башкирском городе Бирске обрушилась часть законсервированного здания бывшей школы №10. Об этом сообщила местная администрация.

Как уточнил начальник образования Бирского района Владислав Резнов, у бывшей школы обрушилась крыша и стены. Предварительной причиной инцидента стало обветшание.

– На данный момент подготовлен необходимый пакет документов для участия в программе реконструкции ветхих объектов образования. Объект полностью огорожен забором, выставлена круглосуточная охрана, – добавил чиновник.

В администрации города местных жителей попросили не приближаться к месту происшествия. Там также напомнили, что Бирская школа №10 не работает с июня 2016 года – тогда ее здание признали аварийным.