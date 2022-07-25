МЧС предупредило жителей Башкирии о грозах и густом тумане 26 июля

В Башкирии завтра, 26 июля, ночью и утром ожидается густой туман с видимостью до 500 и менее метров, а днем в отдельных районах грозы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии завтра, 26 июля, ночью и утром ожидается густой туман с видимостью до 500 и менее метров, а днем в отдельных районах грозы. Об этом предупредило региональное МЧС.

В Башгидрометцентре добавили, что в республике также прогнозируются кратковременные дожди. При грозах возможно усиление юго-восточного ветра.

Температура воздуха этой ночью упадет до +12, +17°. Днем столбики термометров покажут +22, +27°.