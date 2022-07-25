Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии, где погибли шесть человек

фото: МЧС РБ
Появился список пострадавших пассажиров в ДТП с автобусом и грузовиком в Благоварском районе Башкирии, где погибли шесть человек. Его опубликовало РИА ФАН. Перечень неполный - там значится только восемь имен (всего травмы получили 13 человек).
Забида Д. (1958 года рождения). Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб таза, тупая травма живота, внутреннее кровотечение;
Гузель А. (1984). Ушиб правого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга;
Дарья Ш. (1994). Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, подозрение на перелом шейного отдела позвонка;
Фаяз М. (2001). Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины лица;
Гульсасак М. (1962);
Светлана Д. (1964);
Юлия Г. (1994);
Денис Х. (1998).
Напомним, крупная авария случилась около 11:00 25 июля. На 1413 километре трассы М5 рядом с селом Кашкалаши микроавтобус Ford Transit врезался в «КамАЗ», который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В салоне пассажирской машины, которая ехала из Языково в Уфу, находились около двадцати человек. Шестеро из них погибли, 13 – получили травмы, в том числе трое детей. Ранее Минздрав рассказал о состоянии пострадавших. ДТП уже прокомментировал глава республики Радий Хабиров. «КП-Уфа» тем временем выяснила, кто осуществлял перевозку пассажиров.