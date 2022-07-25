Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии, где погибли шесть человек

фото: МЧС РБ

Появился список пострадавших пассажиров в ДТП с автобусом и грузовиком в Благоварском районе Башкирии, где погибли шесть человек. Его опубликовало РИА ФАН. Перечень неполный - там значится только восемь имен (всего травмы получили 13 человек).

Забида Д. (1958 года рождения). Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб таза, тупая травма живота, внутреннее кровотечение;

Гузель А. (1984). Ушиб правого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга;

Дарья Ш. (1994). Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, подозрение на перелом шейного отдела позвонка;

Фаяз М. (2001). Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины лица;

Гульсасак М. (1962);

Светлана Д. (1964);

Юлия Г. (1994);

Денис Х. (1998).

Напомним, крупная авария случилась около 11:00 25 июля. На 1413 километре трассы М5 рядом с селом Кашкалаши микроавтобус Ford Transit врезался в «КамАЗ», который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ. В салоне пассажирской машины, которая ехала из Языково в Уфу, находились около двадцати человек. Шестеро из них погибли, 13 – получили травмы, в том числе трое детей. Ранее Минздрав рассказал о состоянии пострадавших. ДТП уже прокомментировал глава республики Радий Хабиров. «КП-Уфа» тем временем выяснила, кто осуществлял перевозку пассажиров.