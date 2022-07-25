Башкирия ищет инвестора для создания кирпичного завода за 155 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для создания кирпичного завода за 155 млн рублей в Мишкинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для создания кирпичного завода за 155 млн рублей в Мишкинском районе. На предприятии предполагается создать 74 рабочих места. О бизнес-предложении 25 июля сообщили в правительстве республики.

– Мишкинский район богат запасами строительных материалов: глиной, песком, агрорудой. На его территории имеется четыре месторождения кирпичных глин и суглинков, – отметил генеральный директор Корпорации развития региона Наиль Габбасов.

Чиновник добавил, что создание нового предприятия позволит усовершенствовать структуру производства строительных материалов для внутреннего рынка, повысить кадровый потенциал отрасли и ее вклад в социально-экономическое развитие региона, а также увеличить объемы платежей в местный бюджет.

Потенциальному инвестору правительство Башкирии обещает господдержку: включение проекта в перечень приоритетных, предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов и налоговые льготы.