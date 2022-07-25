Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2022 5:50

Пропавшего после ссоры с бабушкой мальчика из Башкирии нашли в неожиданном месте

Ребенок нашелся в лесу, где лакомился дикой ягодой
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Кигинском районе завершены поиски 12-летнего мальчика, который пропал после ссоры с бабушкой. Прочесав все окрестности, родные и волонтеры обнаружили ребенка в лесу неподалеку от деревни. К счастью, школьника нашли живым и невредимым.

- Решил заночевать в лесу, не заблудился, ничего. Говорит, что решил лесной ягоды поесть – уж больно она вкусная, - облегченно вздыхают родственники мальчика.

Напомним, ранее родные школьника рассказывали, что он пропал после ссоры с бабушкой: просто вышел в туалет и исчез. Родственники предполагали, что 12-летний мальчик может передвигаться по республике автостопом. К поискам немедленно подключились волонтеры и полиция, но, к счастью, все обошлось.