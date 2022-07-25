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Происшествия25 июля 2022 10:39

При пожаре в жилом доме в Башкирии погибла 81-летняя женщина

Инцидент произошел в одной из деревень Учалинского района
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В деревне Ахуново Учалинского района Башкирии при пожаре погибла 81-летняя женщина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера службы спасения поступил в 4:52 25 июля. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС и добровольной пожарной команды.

– По прибытии установлено, что огнём поврежден бревенчатый дом, – передали в аварийном ведомстве. – Пожар локализован в 05:23. Ликвидация открытого горения – в 05:26.

Тело погибшей пенсионерки спасатели обнаружили во время разбора места пожара. В причинах инцидента разбираются следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС.