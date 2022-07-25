В Башкирии три человека пострадали в ДТП с уснувшим водителем Chevrolet Cruze

фото: ГИБДД РБ

В Караидельском районе Башкирии водитель легковушки уснул за рулем и попал в ДТП. Пострадали три человека, в том числе два ребенка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в седьмом часу вечера 24 июля. На 59-м километре трассы Бирск-Тастуба-Сатка 37-летний житель Мишкинского района за рулем Chevrolet Cruze врезался в металлическое ограждение, после чего машина опрокинулась в кювет.

В результате инцидента 36-летняя пассажирка, а также двое детей восьми и десяти лет с различными травмами были госпитализированы. Дети не были пристегнуты ремнями безопасности. Инспекторам ГИБДД водитель признался, что уснул за рулем.