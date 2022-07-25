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Общество25 июля 2022 4:15

Последняя суббота июля в Башкирии объявлена семейным выходным

На 30 июля в республике запланированы массовые мероприятия для пар
Источник:kp.ru

Минтруд Башкирии объявил последнюю субботу июля семейным выходным. По данным ведомства, в этот день, 30 числа, семьи республики приглашают на праздничные мероприятия.

В ведомстве отметили, что цель этого – напомнить родителям, что они не только мамы и папы, но и партнеры. В программе запланированы психологические упражнения, которые должны помочь сблизиться и улучшить взаимопонимание. Также в течение дня будут проходить мастер-классы для детей.

Заинтересовавшиеся могут уточнить место и время проведения мероприятий на Семейном портале Башкортостана в разделе «Семейная афиша».