Только за один выходной день жертвами необорудованных пляжей стали пять человек

Глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров накануне, 24 июля, поделился печальной статистикой. По его данным, только в минувшую субботу погибли на необорудованных пляжах в разных частях республики пять человек.

По данным руководителя ведомства, самым старшим погибшим стал 63-летний житель деревни Кутаново в Бурзянском районе – мужчина утонул на реке Белой. Произошли две трагедии в Уфе и Уфимском районе. В селе Жуково на карьере погиб 26-летний мужчина, а в Уфе на Белой – 23-летний.

В Кушнаренковском районе в селе Ахметово скончался на озере Буткан 58-летний мужчина. Еще одна смерть произошла в Альшеевском районе – здесь на реке Дема скончался 19-летний парень.