В Башкирии начало следующей недели будет дождливым, но жарким

Синоптики Башгидрометцентра рассказали прогноз погоды на начало недели. По данным метеорологов, 25, 26 и 27 июля в республике ожидается шквалистое усиление ветра, грозы и дожди. Температура воздуха выше всего будет в понедельник – +31°С.

25 июля, согласно прогнозу, местами пройдут грозы и дожди, ветер будет переменный с сильными порывами. Температура воздуха ночью +13,+18°, местами до +8°, днем +26,+31°.

26 мюля грозы пообещали в отдельных районах. Ветер придет умеренный, однако сильные порывы все также ожидаются. Температура воздуха ночью +12,+17°, днем +22,+27°.

27 июля погода останется такой же, обещают также умеренный ветер, который будет усиливаться при грозах. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +24,+29°.