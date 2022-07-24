Власти Уфы рассказали, на какой стадии находится строительство переезда в Зинино

Фото: администрация Уфы

В социальных сетях житель Уфы попросил рассказать, на какой стадии находится строительство переезда Зинино. Вопрос мужчина задал на странице главы Башкирии Радия Хабирова, сообщив, что, по его данным, проект находится на стадии заморозки. Представители муниципалитета эту информацию опровергли.

По словам аместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгения Кулешова, на развязке строительство объекта так и не прекращалось. Он отметил, что в настоящий момент идет демонтаж опоры № 4, изготавливаются опалубки, а также ведутся работы армированию и бетонированию опоры.

– Согласно муниципального контракта срок полного завершения строительства объекта третий квартал 2023 года, – заключил Кулешов.