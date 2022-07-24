Фото: авито

На портале «Авито» появилось объявление от Центрального агентства залогового имущества (ЦАЗИ) о продаже канатной подвесной дороги, которая находится на «Трамплине». Автор объявления предлагает приобрести объект за 33,6 млн рублей, отмечая при этом, что его стоимость выше текущей цены.

– Оценoчнaя cтoимость oбъекта знaчительно вышe тeкущeй цены пpодажи. Вoзмoжна oтcрочкa oплaты имущеcтвa нa 30 дней. Boзмoжен нaличный и бeзналичный pасчет. Обременения отсутствуют, – следует из текста объявления.

Сообщается также, что канатная дорога продается одним комплектом, и сейчас идет распродажа. Полная стоимость составляет 33 630 625 рублей.