В реке Белой в Уфе ищут тело 23-летнего мужчины, которого течение затянуло под баржу

фото: УГЗ

Сегодня вечером, 23 июля, в реке Белой в Уфе утонул 23-летний местный житель. Течение затянуло его под баржу. Инцидент произошел напротив дома №17 по улице Западной. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Со слов очевидцев, парень […] купался в реке в нетрезвом виде. Он заплыл на глубину, где течением его затянуло под баржу, – рассказали в УГЗ.

На место происшествия выехали водолазы. Они приступили к поискам утонувшего.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в той же реке Белой в Башкирии утонул напарник водителя туристической группы.