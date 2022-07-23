В Уфе при падении с восьмого этажа погиб полуторагодовалый ребенок

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть полуторагодовалого мальчика

Вечером 23 июля в Уфе при падении из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома погиб полуторогодовалый ребенок. Несчастный случай произошел по улице Красина, 19. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– К месту были направлены экстренные службы, – передали в аварийном ведомстве. – Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть полуторагодовалого мальчика. По предварительной информации, он находился дома с мамой и бабушкой.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе 26 апреля. Тогда насмерть разбилась 2-летняя девочка, упавшая с пятого этажа.