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Происшествия23 июля 2022 13:56

В Уфе при падении с восьмого этажа погиб полуторагодовалый ребенок

В этот момент в квартире находились его мать и бабушка
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть полуторагодовалого мальчика

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть полуторагодовалого мальчика

Вечером 23 июля в Уфе при падении из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома погиб полуторогодовалый ребенок. Несчастный случай произошел по улице Красина, 19. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– К месту были направлены экстренные службы, – передали в аварийном ведомстве. – Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть полуторагодовалого мальчика. По предварительной информации, он находился дома с мамой и бабушкой.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе 26 апреля. Тогда насмерть разбилась 2-летняя девочка, упавшая с пятого этажа.