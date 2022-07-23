«Уфа» одержала первую победу в ФНЛ

фото: ФК "Уфа"

Сегодня, 23 июля, «Уфа» в рамках второго тура Футбольной национальной лиги у себя дома обыграла «Волгу» из Ульяновска. Встреча завершилась счетом 2:1. Для горожан это первая победа в сезоне.

Все голы были забиты в первом тайме. Счет на 16-й минуте открыли гости, отличился Азнаур Герюгов. На 24-й минуте в ворота «Уфы» назначили пенальти – команду выручил Иван Кукушкин. Он отбил удар Джикии, который пробил в правый нижний угол.

Спустя восемь минут хозяева сравняли счет, гол оформил Эгаш Касинтура. На 43-й минуте за уфимцев забил Эрвинг Ботака. Второй тайм оказался безголевым.

После второго матча в ФНЛ «Уфа» пока находится на восьмом месте, однако это ненадолго – восемь оставшихся матчей второго тура еще не сыграны. Семь из них пройдут завтра, 24 июля.