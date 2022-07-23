фото: vk.com // Радий Хабиров

Нулевой цикл строительства Дворца борьбы в Уфе выполнен на 90%. Рабочие приступили к армированию и заливке фундамента бетоном. Об этом на совещании по подготовке башкирской столицы к 450-летию 22 июля сообщила начальник управления капитального строительства республики Инна Иксанова.

Руководитель региона Радий Хабиров поручил мэрии Уфы синхронизировать строительство Дворца борьбы с благоустройством прилегающей территории. Речь идет об улицах Мусы Гареева и архитектора Рехмукова. Там капитально отремонтируют проезжую часть и тротуары, а также установят освещения и разобьют газон.

Напомним, возведение Дворца борьбы планируется завершить в первом квартале 2024 году. В спортивном сооружении будут проводиться соревнования международного и российского уровня по силовым единоборствам. В состав центра войдут спорткомплекс и школа по спортивной борьбе, универсальный спортивно-концертный зал с амфитеатром на 3,4 тыс. мест, а также музей. Стоимость Дворца оценивается в 5 млрд рублей.