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Здоровье23 июля 2022 14:21

В Башкирии за последние сутки подтвердили 57 случаев коронавируса

От COVID-19 в Башкирии скончались еще два человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 765 человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 765 человек

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 765 человек. Об этом 23 июля сообщил региональный Минздрав.

Выявили COVID-19 тем временем еще у 57 жителей. Всего на территории республики зарегистрировали более 291,5 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом свыше 285,4 тыс. человек, 57 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 351 человек. В ковид-госпиталях лежат 84 пациентов, остальные лечатся дома.