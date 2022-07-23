Хабиров приготовил на даче плов в компании Алана Марзаева и Джеффа Монсона

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров приготовил у себя на даче плов в компании исполняющего обязанности министра ЖКХ республики Алана Марзаева и спортсмена Джеффа Монсона. По словам руководителя региона, так он проводит заседание попечительского совета федерации спортивной борьбы. Об этом он рассказал в своих соцсетях 23 июля, прикрепив к публикации видеообращение.

– Собрались как-то осетин, башкир и русский, – пошутилХабиров. – Джефф – он наш, брат русский. Не думайте, что мы здесь что-то плохое затеваем – идет заседание попечительского совета федерации спортивной борьбы Башкирии. Мы обсуждаем наши будущие планы, готовим спортсменов. Ну, а какое заседание попечительского совета без моего плова? Вот, потихонечку делаем. Будем всех угощать. Всем надо готовить – [в том числе] семьями, когда есть возможность. Потом будем жалеть, если на тратим эти драгоценные минуты. Всем мира и добра. Все будет хорошо.

Напомним, глава Башкирии часто рассказывает, как проводит свои выходные за городом. В марте он готовил плов в компании премьер-министра местного правительства Андрея Назарова. В том же месяце Хабиров позвал к себе на дачу Алана Марзаева, чтобы сделать шашлыки.