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Названы районы и города Башкирии с самым острым дефицитом врачей. Данными об этом с «КП-Уфа» поделилась пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.

– Наибольший дефицит врачей и медсестер фиксируется в Ишимбайской, Мелеузовской, Туймазинской центральных районных больница и в городских больницах Кумертау и Салавата, – рассказали сотрудники ведомства.

Напомним, ранее региональный Минздрав сообщил, что в Башкирии по состоянию на 30 июня текущего года медицинские учреждения испытывают потребность в 1557 специалистах.