В спецоперации на Украине погиб 21-летний Андрей Баурас из Башкирии

фото: vk.com // Администрация города Салават

В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец башкирского города Салавата Андрей Баурас. Об этом 23 июля в соцсетях сообщила местная администрация.

В комментариях под публикацией слова скорби оставили родные и близкие погибшего. Баурасу был всего 21 год, рассказала «КП-Уфа» его сестра.

Гражданская панихида и церемония прощания с солдатом пройдут в понедельник, 25 июля, с 10:15 до 10:55 на площади перед Историко-краеведческим музеем.

Напомним, 21 июля в Уфе простились с погибшим в ходе СВО на Украине Андреем Тумановым