Стало известно, в каких районах Башкирии больше всего медиков заболело COVID-19

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Названы районы Башкирии, в которых больше всего медиков заболело коронавирусом. Информацией об этом с «КП-Уфа» поделилась пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

– Наибольшее число заболевших коронавирусом медиков отмечалось в Толбазинской, Буздякской, Месягутовской, Чишминской и Белебеевской центральных районных больниц, – рассказало ведомство.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии заразилось коронавирусом более 26 тысяч медиков. За первое полугодие 2022 года ковидом заболели 7590 работников региональных медицинских учреждений.